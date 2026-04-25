МВД рекомендовало россиянам не переходить по ссылкам вне национальной доменной зоны

В МВД заявили, что переход по ссылкам вне национальной доменной зоны РФ (.ru) грозит заразить мобильный телефон и другие устройства вредоносным программным обеспечением (ВПО), предоставляющим доступ мошенникам. Россиянам также не рекомендовали открывать ссылки в зонах общего пользования (.site, .xyz, .click, .top, .link и иных аналогичных), в том числе имитирующие официальную веб-версию мессенджера.

Кроме того, в МВД советуют не открывать и не запускать исполняемые файлы, формат которых не соответствует заявленному содержимому или имеет признаки обмана пользователя. Например, наименования файлов типа «Список.apk», «Фото.apk», «Видео.apk», «Документ.apk» и тому подобные, где расширение .apk указывает на установочный пакет приложения для платформы Android, а не на файл изображения, видео или текстового документа.