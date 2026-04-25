Мошенники оформили кредит на рязанку через «Госуслуги»

По данным прокуратуры, мошенники получили доступ к «Госусулгам» рязанки и оформили на не нее кредит. Органом предварительного расследования неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, признанные надзирающим прокурором необоснованными и подлежащими отмене. Прокуратура потребовала органы следствия возбудить уголовное дело.

Мошенники оформили кредит на рязанку через «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мошенники получили доступ к «Госусулгам» рязанки и оформили на не нее кредит.

Органом предварительного расследования неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, признанные надзирающим прокурором необоснованными и подлежащими отмене.

Прокуратура потребовала органы следствия возбудить уголовное дело.