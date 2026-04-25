Компании «Рязаньэнерго» исполнилось 47 лет

Филиал рязанских Россетей ведет свою историю с 25 апреля 1979 года. В этот день приказом от Министерства энергетики и электрификации СССР было создано районное энергетическое управление.

За годы существования предприятия энергосистема Рязанской области претерпела значительные изменения, однако для компании приоритетом остается обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей региона.

На сегодняшний день «Рязаньэнерго» является крупнейшей ресурсоснабжающей организацией в регионе. В его состав входят 154 подстанции 35-220 кВ, 6 809 трансформаторных подстанций 6-10 кВ и более 29 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-220 кВ. Кроме того, по итогам 2025 года филиал является лидером рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям в России.

Два знаковых энергообъекта «Рязаньэнерго» стали достопримечательностями региона — стилизованная опора ЛЭП 110 кВ в виде символа ВДВ и подстанция 110 кВ «Развитие» имени Героя РФ, гвардии капитана Алексея Сергеевича Курганова.