Главный следователь РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сюжета об обманутом инвалиде из Рязани. Об этом сообщает инфоцентр СК.
В
Однако ремонт в доме рязанца не закончили. Строители не достроили веранду и оставили материалы внутри. Пандус у входа также не сделали, мужчине приходится забираться внутрь по двум палкам, приложенным к порогу.
Отмечается, что рязанец не заключил официальный договор о работах в доме с подрядчиком, и когда он потребовал устранить недостатки — тот отказался и перестал выходить на связь.
Мужчина подал на подрядчика в суд и обратился к юристу, который пообещал разобраться с делом. Адвокат взяла с инвалида 100 тысяч рублей, однако ни на одно предварительное заседание не явилась, а на сообщения инвалида отвечала в язвительной форме.
Мужчина подал в суд и на юриста.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить ему подробный доклад о ходе его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.