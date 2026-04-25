Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 25
Вск, 26
13°
Пнд, 27
ЦБ USD 75.53 0.7 25/04
ЦБ EUR 88.28 0.75 25/04
Нал. USD 77.75 / 76.10 25/04 09:45
Нал. EUR 91.16 / 91.00 25/04 09:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Бастрыкин поручил возбудить дело после сюжета об обманутом инвалиде из Рязани
Главный следователь РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сюжета об обманутом инвалиде из Рязани. Об этом сообщает инфоцентр СК.

В эфире телеканала НТВ рассказали, что инвалид-колясочник из Рязани обратился в 2024 году к подрядчику, чтобы тот пристроил веранду к его дому и оборудовал на входе пандус с перилами. Подрядчика инвалид нашел в интернете. За работу мужчина отдал 2,5 млн рублей.

Однако ремонт в доме рязанца не закончили. Строители не достроили веранду и оставили материалы внутри. Пандус у входа также не сделали, мужчине приходится забираться внутрь по двум палкам, приложенным к порогу.

Отмечается, что рязанец не заключил официальный договор о работах в доме с подрядчиком, и когда он потребовал устранить недостатки — тот отказался и перестал выходить на связь.

Мужчина подал на подрядчика в суд и обратился к юристу, который пообещал разобраться с делом. Адвокат взяла с инвалида 100 тысяч рублей, однако ни на одно предварительное заседание не явилась, а на сообщения инвалида отвечала в язвительной форме.

Мужчина подал в суд и на юриста.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить ему подробный доклад о ходе его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.