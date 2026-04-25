Бастрыкин поручил возбудить дело после сюжета об обманутом инвалиде из Рязани

Инвалид-колясочник из Рязани обратился к подрядчику, чтобы тот пристроил веранду к его дому и оборудовал на входе пандус с перилами. За работу мужчина отдал 2,5 млн рублей. Однако ремонт в доме рязанца не закончили. Строители не достроили веранду и оставили материалы внутри. Пандус у входа также не сделали, мужчине приходится забираться внутрь по двум палкам, приложенным к порогу. Мужчина подал на подрядчика в суд и обратился к юристу, который пообещал разобраться с делом. Однако ни на одно предварительное заседание юрист не явилась, а на сообщения инвалида отвечала в язвительной форме. В сюжете подчеркнули, что женщина получила от рязанца 100 тысяч рублей.

Главный следователь РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сюжета об обманутом инвалиде из Рязани. Об этом сообщает инфоцентр СК.

В эфире телеканала НТВ рассказали, что инвалид-колясочник из Рязани обратился в 2024 году к подрядчику, чтобы тот пристроил веранду к его дому и оборудовал на входе пандус с перилами. Подрядчика инвалид нашел в интернете. За работу мужчина отдал 2,5 млн рублей.

Однако ремонт в доме рязанца не закончили. Строители не достроили веранду и оставили материалы внутри. Пандус у входа также не сделали, мужчине приходится забираться внутрь по двум палкам, приложенным к порогу.

Отмечается, что рязанец не заключил официальный договор о работах в доме с подрядчиком, и когда он потребовал устранить недостатки — тот отказался и перестал выходить на связь.

Мужчина подал на подрядчика в суд и обратился к юристу, который пообещал разобраться с делом. Адвокат взяла с инвалида 100 тысяч рублей, однако ни на одно предварительное заседание не явилась, а на сообщения инвалида отвечала в язвительной форме.

Мужчина подал в суд и на юриста.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить ему подробный доклад о ходе его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.