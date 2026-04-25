Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ за ночь, есть пострадавшие

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей. Губернатор Свердловской области сообщил, что в Екатеринбурге БПЛА атаковали жилой дом. Госпитализирован один человек, еще шесть пострадали.

Более 100 беспилотников сбили над регионами РФ за ночь, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 14 российскими регионами и над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Свердловской области сообщил, что в Екатеринбурге БПЛА атаковали жилой дом. Госпитализирован один человек, еще шесть пострадали.