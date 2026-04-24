В Ухоловском округе 27 апреля отключат воду
В селе Ясенок Ухоловского муниципального округа 27 апреля временно отключат водоснабжение. Об этом сообщили в администрации округа. Воды не будет с 09:00, отключение связано с заменой глубинного насоса.
Жителей просят учитывать информацию при планировании дня. По вопросам можно обращаться по телефонам: 112 и 8 (49154) 5-14-18.