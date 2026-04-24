В субботу, 25 апреля, в регионе будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами также пройдет небольшой дождь. Ночью местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°С, днём поднимется до +5, +10°С.
В субботу в Рязанской области пройдет мокрый снег. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
