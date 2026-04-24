В Рязани из-за падения дерева на провода пропадал свет
В Рязани в 10:05 24 апреля из-за падения дерева на воздушную линию пропадал свет. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
Электричества не было по следующим улицам:
- Санаторий (Солотча);
- Мещерская (Солотча);
- Солотчинское шоссе.
Кроме того, отключение произошло в СНТ «Отдых» в Полянах.
В 11:05 бригада восстановила подачу света.