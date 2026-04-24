В рязанском ЦПКиО начнут проводить ярмарки

Администрация Рязани разрешила проводить универсальные ярмарки на территории ЦПКиО. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Управление по делам территории города сможет организовывать универсальные ярмарки в ЦПКиО с 5 мая до 27 сентября 2026 года ежедневно, кроме понедельников.

Администрация Рязани разрешила проводить универсальные ярмарки на территории ЦПКиО. Постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Управление по делам территории города сможет организовывать универсальные ярмарки в ЦПКиО с 5 мая до 27 сентября 2026 года ежедневно, кроме понедельников.

Отмечается, что при проведении ярмарок необходимо применять контроль-кассовую технику, соблюдать требования в сфере защиты прав потребителей, обеспечивать санитарное благополучие и пожарную безопасность.

Напомним, в ЦПКиО начали выполнять работы по благоустройству территории. В парке планируют сохранить вековые дубы и создать экологическую тропу.