В Рязанской области женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию мигранта
Ряжский райсуд признал местную жительницу виновной по статье 322.3 УК РФ за фиктивную регистрацию мигранта. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Установлено, что женщина фиктивно прописала иностранца в жилом помещении, принадлежавшем ей на праве собственности. При этом злоумышленница знала, что мигрант проживать по указанному адресу не будет.
Подсудимая признала вину, в содеянном раскаялась.
Суд назначил ей штраф 100 тысяч рублей.