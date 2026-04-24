В Рязанской области женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию мигранта

Установлено, что женщина фиктивно прописала иностранца в жилом помещении, принадлежавшем ей на праве собственности. При этом злоумышленница знала, что мигрант проживать по указанному адресу не будет. Подсудимая признала вину, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей штраф 100 тысяч рублей.