В Рязанской области женщина помогала больной соседке с покупками и обокрала ее

В Ермишинском районе женщина отдала карту соседке и лишилась денег. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе УМВД по региону.

33-летняя жительница села Азеево Ермишинского района рассказала, что не может вернуть банковскую карту, которую она передала 49-летней знакомой, проживающей в соседнем доме.

Недавно заявительница попросила злоумышленницу помочь купить продукты. По данным МВД, женщина болеет, ей периодически требуется помощь в бытовых делах. Некоторое время соседка помогала, а после начала приносить покупки с опозданием. Заявительница решила отказаться от помощи и потребовала вернуть карту. Женщина не делала этого.

Тогда полицейские попросили жительницу села вернуть банковскую карту. Заявительница вскоре выяснила, что со счета пропали более 10 тысяч рублей.

По предварительной информации, 49-летняя женщина случайно узнала, что соседка потеряла сотовый телефон. Она рассудила, что теперь сельчанка не может контролировать расходы на счету. Злоумышленница уехала в Сасово и совершала там покупки.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет тюрьмы.