В Рязанской области в ДТП с опрокинувшейся «Ладой» пострадал ребенок

ДТП произошло 23 апреля, примерно в 7:55, на 66-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». По предварительной информации УМВД, 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась. Пассажиры в возрасте 46 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

