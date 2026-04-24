В Рязанской области у 25 детей обнаружили аутоиммунное заболевание «Целиакия»

В Рязанской области у 25 детей обнаружили аутоиммунное заболевание «Целиакия». Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказала руководитель пациентской организации детей с целиакией Наталья Луковникова. «Целиакия — хроническое наследственное аутоиммунное заболевание, которое характеризуется атрофией слизистой оболочки тонкой кишки под воздействием глютена. Это растительный белок, он содержится в злаковых», — рассказала Наталья Луковникова. При целиакии необходимо соблюдать пожизненную безглютеновую диету.

Целиакия может возникнуть как у детей, так и у взрослых. Среди частых симптомов: носовые кровотечения, атопический дерматит, заболевания органов дыхания, запоры.

При целиакии необходимо соблюдать пожизненную безглютеновую диету. Исключаются многие привычные продукты, в том числе макароны, хлеб, булочки, пиццы. Самостоятельно назначать себе диету нельзя, необходимо проконсультироваться с врачом и пройти обследование.

«Зачастую вся семья переходит на безглютеновую диету, потому что приготовить что-то отдельно, при этом не загрязнив еду глютеном, очень сложно. Трудно с такими детками путешествовать. Мы берем с собой все кастрюли, ложечки, вилочки», — объяснила руководитель пациентской организации.

Ранее врачи рассказали, что для людей с непереносимостью глютена отлично подходят киноа и амарант. Данные крупы содержат все незаменимые аминокислоты.

Фото: скриншот эфира на телеканале «Россия 24».