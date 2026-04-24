В Рязанской области опубликовали карту гамма-фона

Специалисты лаборатории геохимии ландшафтов Рязанского государственного университета представили карту гамма-фона территории региона, составленную по результатам полевых исследований, проведенных в 2010 году. Согласно данным исследования, средний уровень гамма-фона в Рязанской области составляет 10,92 мкР/ч при допустимых безопасных значениях до 30 мкР/ч. Минимальные показатели зафиксированы в елово-сосновых лесах Мещеры (6,7 мкР/ч), максимальные — в пойме Оки (до 16,1 мкР/ч).

Авторы отмечают, что различия внутри региона могут отличаться почти в 2,5 раза и связаны с особенностями ландшафта, составом почв и геологическим строением территории.

Также в исследовании рассматривается влияние чернобыльского следа, который достиг Центральной России в 1986 году. Однако ученые подчеркивают, что в Рязанской области его воздействие оказалось ослабленным и не является определяющим фактором радиационного фона.

В целом специалисты отмечают, что все зафиксированные показатели находятся в пределах санитарных норм и не представляют опасности для населения.

Фото: НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина.