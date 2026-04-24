В Рязанской области молодому педагогу не платили стимулирующие

Прокуратура Рязанского района проверила одно из образовательных учреждений и выяснила, что молодой специалист-педагог не получал положенные ему стимулирующие выплаты. Руководителю учреждения вынесли представление. В результате бывшему работнику выплатили более 35 тысяч рублей — это недополученные выплаты и компенсация морального вреда. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.