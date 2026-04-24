В Рязани врачи скорой помощи спасли женщину с начинающейся гангреной

В Рязани бригада скорой помощи спасла женщину, у которой на фоне ухудшения самочувствия развивалось серьезное заболевание. По словам родственницы пациентки, у женщины долгое время держалось повышенное давление, а появившийся отек ноги сначала связали с гипертонией и не придали ему особого значения. Когда самостоятельно справиться с состоянием не удалось, родственники вызвали скорую помощь. Приехавшие медики стабилизировали давление и при осмотре заподозрили более серьезную проблему — начинающуюся гангрену. Женщине оказали необходимую помощь и направили в стационар.

Сейчас пациентка находится под наблюдением врачей, ее состояние постепенно улучшается.