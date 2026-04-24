В Рязани уровень Оки понизился еще на 40 см. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 40 сантиметров и составляет 246 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань уровень воды в реке Оке также понизился на 22 сантиметра. В районе Касимова уровень воды в реке Оке понизился на 8 сантиметров.

В реке Мокша в черте Кадома уровень воды повысился на 2 сантиметра и составляет 657 сантиметров. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень понизился на 48 сантиметров и составляет 248 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова понизился на 7 сантиметров и составляет 535 сантиметров. У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 5 сантиметров и составляет 160 сантиметров.

За сутки от воды освободилось: 11 приусадебных участков в Рязани; 1 низководный мост в Старожиловском муниципальном округе.

На сегодняшний день остаются затопленными: 3 низководных моста; 3 участка автодорог; 22 приусадебных участка.

Из-за половодья в регионе остаются отрезанными 4 населённых пункта, на территории Рязанской области организовано 4 лодочных переправы.