В Рязани опубликовали рейтинг управляющих компаний

Государственная жилищная инспекция разместила на платформе «Открытый регион.62» рейтинг управляющих компаний Рязани по итогам первого квартала 2026 года. Оценку получила работа 95 УК. По результатам анализа, 20 компаний вошли в «зеленую зону», 55 — в «желтую», еще 20 оказались в «красной». В пятерку лидеров вошли: ООО УК «Сервисный центр ЖКХ», ООО УК «СК-Эксплуатация», ООО УК «Городок-Сервис», ООО «Вишневые сады» и ООО УО «Горожанин».