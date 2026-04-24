В Рязани охранник украл из банкомата 50 тысяч рублей

По данным следствия, к 46-летнем охраннику одного из ТЦ обратилась посетительница. Она рассказала, что мужчина перед ней забыл в банкомате деньги. Тогда работник торгового центра подошел к банкомату и украл оттуда 50 тысяч, которые затем спрятал в своей одежде и распорядился ими по своему усмотрению.

