В Рязани начался прием заявлений на роспись в День семьи, любви и верности

В Рязани начался прием заявлений на роспись в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба областного ЗАГСа.

Отмечается, что рязанцы смогут заключить брак 8 июля в День семьи, любви и верности на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет на площадке АНО «Национальный центр в Рязанской области».

Подать заявление на заключение брака можно до 5 июня 2026 года, обратившись в отдел регистрации актов гражданского состояния по адресу: Московское шоссе, 49.