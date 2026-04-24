В Рязани мужчина украл саженцы гортензии из сквера на улице Горького

Об этом сообщила Наталья Соболева — председатель ТОС «Самовский». Камеры в сквере засняли мужчину, который вырвал и унес гортензии. «Цветы, которые мы так ждали, чтобы любоваться ими летом, просто украдены. Мы помним, как вместе с полицией нашли тех, кто уничтожил кедры. Найдём и этого. Просьба ко всем: посмотрите внимательно. Если вы знаете этого человека — не молчите. Позвоните по номеру телефона +7 (910) 909-64-29», — написала Соболева.