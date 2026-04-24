В России зарегистрировали первую отечественную вакцину для профилактики столбняка

Холдинг «Нацимбио» (входит в «Ростех») зарегистрировал первую российскую вакцину аАКДС-М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Отмечается, что одна доза вакцины обеспечивает защиту на 10 лет. Клинические исследования с участием 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет показали хорошую переносимость препарата. Производственные мощности позволяют выпускать до 5 миллионов доз в год. В ближайшее время планируется начать исследования с участием детей.

