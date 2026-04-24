В России предложили сделать проезд по платным дорогам для многодетных бесплатным

В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд по платным дорогам для многодетных семей. С соответствующей инициативой выступили депутаты Сергей Миронов и Яна Лантратова, сообщило РИА Новости.

Как указали авторы инициативы, транспортные льготы уже зарекомендовали себя как реальный инструмент поддержки и могут существенно снизить финансовую нагрузку на многодетных.

Эту меру также предлагают распространить на людей с инвалидностью.