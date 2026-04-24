В России предложили давать некурящим сотрудникам дополнительные дни отпуска

В России предложили ввести дополнительные оплачиваемые дни отпуска для некурящих работников. С такой инициативой выступил юрист и председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его мнению, это позволит уравнять положение сотрудников с курящими коллегами, которые тратят часть рабочего времени на перекуры. Предполагается, что некурящим сотрудникам можно предоставлять от трех до пяти дополнительных оплачиваемых дней отдыха.

С такой инициативой выступил юрист и председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков, сообщает «Абзац».

Курбаков считает, что мера может стать стимулом для отказа от вредной привычки и будет способствовать формированию здорового образа жизни.

