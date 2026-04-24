В РИАМЗ открылось новое интерактивно-выставочное пространство «Зубастые истории»

В РИАМЗ открылось новое интерактивно-выставочное пространство «Зубастые истории». Об этом сообщает пресс-служба стоматологии «Прайм».

В РИАМЗ открылось новое интерактивно-выставочное пространство «Зубастые истории». Об этом сообщает пресс-служба стоматологии «Прайм».

Пространство «Зубастые истории» открылось в РИАМЗ 23 апреля.

Отмечается, что проект был разработан Рязанским историческим музеем и сетью стоматологических клиник «Прайм». Сотрудники музея и «Прайма» соединили историю региона с изучением эволюции зубов: выяснили, какие доисторические обитатели Рязанской области первыми обзавелись этим «новшеством» эволюции и какими были зубы у шерстистых мамонтов, населявших наши территории много веков назад.

Посетители выставки смогут познакомиться самыми «зубастыми» жителями региона — от древней водной рептилии лиоплевродона до современных животных: волка, горностая и крота.

В пространстве совмещены: красочная многоуровневая фотозона и локация, где дети и взрослые могут с пользой провести время благодаря образовательным и игровым зонам.

Кроме того, в экспозиции «Среда обитания» создана витрина с экзотическими экспонатами — зубами древних акул, крокодилов и динозавров, предоставленными из личной коллекции генерального директора сети стоматологических клиник «Прайм» Павла Алексеевича Яковлева.