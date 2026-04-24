В РГАТУ состоялась 77-я Международная научно-практическая конференция

77-я Международная научно-практическая конференция «Научно-технические приоритеты развития АПК России» объединила представителей академической науки, органов власти, ведущих аграрных вузов и отраслевых экспертов из разных регионов страны.

В РГАТУ состоялась 77-я Международная научно-практическая конференция. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С приветственным словом к собравшимся обратилась и. о. проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике Вера Конкина. Она подчеркнула, что университетские конференции давно стали уникальной площадкой для обмена идеями, напрямую нацеленными на развитие агропромышленного комплекса как России в целом, так и Рязанской области в частности.

Ключевые векторы задала начальник управления по реализации проектов технологического обеспечения продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Оксана Махова. В своём выступлении она отметила, что современный АПК нуждается в системном научном обеспечении и повсеместном внедрении передовых технологий, а кадровый вопрос требует строгого научного подхода.

О преемственности поколений и славных традициях аграрной науки рассказал академик РАН, профессор РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Отари Дидманидзе, отметивший, что создание Рязанского сельскохозяйственного института в 1949 году было продиктовано острой потребностью в квалифицированных агрономах, механиках и механизаторах.

О перспективах инновационной деятельности в регионе рассказал заместитель начальника управления промышленной политики и инновационного развития минэкономразвития Рязанской области Артём Дубцов. С приветственным словом также выступили декан факультета инженерных систем Брестского ГТУ Олег Мешик, ведущий научный сотрудник Мещерского филиала ФГБНУ «ФНЦ ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова» Константин Евсенкин, профессора Рязанского ГАТУ и представители научных учреждений из разных регионов России.

Программа конференции включила работу профильных секций, где прозвучало более 100 докладов по широкому спектру направлений.

Участники обсудили технические, технологические и кадровые приоритеты, определяющие устойчивое развитие российского АПК.