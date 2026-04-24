В РГАТУ написали «Диктант Победы»

Весь академический корпус и студенческое сообщество РГАТУ активно включились в патриотическую акцию «Диктант Победы», которая прошла 24 апреля на всей территории России и за её пределами. На базе нашего университета была организована одна из официальных площадок для написания исторического теста.

«Диктант Победы» — это не просто тест на знание истории, это дань глубокого уважения подвигу советского народа. В этом году акция была посвящена знаменательным датам: 130-летию со дня рождения выдающегося полководца Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова и другим ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Желание проверить свои знания и почтить память героев проявили порядка 140 студентов, сотрудников и преподавателей нашего университета. Ребята с разных факультетов, включая факультет СПО, объединились для участия в историческом тестировании, показав высокий уровень интереса и патриотизма.

В написании диктанта также приняла и. о. проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике РГАТУ Вера Конкина.

Спасибо всем студентам, которые приняли участие в акции! Вы доказали, что помните и гордитесь историей своей страны.