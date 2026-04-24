В Кадоме на шести улицах установят фонари
Около тридцати фонарей появятся на следующих улицах: Сплавная; Батышева; Типанова; Ильиновская; Комарова; в 1-м Советском переулке. Дооборудуют освещением улицы Типанова и Луначарского. Кроме того, несколько фонарей установят в деревне Заулки. Работы за счет средств местного бюджета стартовали 23 апреля.
В Кадоме на шести улицах установят фонари. Об этом сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на начальника отдела по благоустройству администрации округа Юрия Клочкова.
