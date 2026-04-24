В Госдуме предложили разрешить россиянам брать отпуск из-за болезни близких родственников

Депутаты внесут проект с таким предложением в ГД. В документе предлагается дать дополнительные пять дней неоплачиваемого отпуска в случае болезни родственника, подтвержденной медицинским документом.