В 2026 году 80 рязанцев умерли дома от болезней сердца, не попав в больницы

«Тревогу вызывает высокая смертность мужчин от болезней сердца и сосудов. За период с 1 января по 5 марта 2026 года от болезней сердца и сосудов скончался 151 мужчина в возрастных группах 41-50 и 51-60 лет. 80 из них умерли на дому. Эти пациенты даже не попали в больницу — у них не было возможности спастись. Анализ случаев показал, что большинства трагедий можно было избежать: 54 человека ни разу не проходили диспансеризацию, а 16 человек проходили обследования, но нерегулярно и не соблюдали рекомендации», — говорится в сообщении.

В 2026 году 80 рязанцев умерли дома от болезней сердца, не попав в больницы. Об этом сообщает МИАЦ Рязанской области.

«Тревогу вызывает высокая смертность мужчин от болезней сердца и сосудов. За период с 1 января по 5 марта 2026 года от болезней сердца и сосудов скончался 151 мужчина в возрастных группах 41-50 и 51-60 лет. 80 из них умерли на дому. Эти пациенты даже не попали в больницу — у них не было возможности спастись. Анализ случаев показал, что большинства трагедий можно было избежать: 54 человека ни разу не проходили диспансеризацию, а 16 человек проходили обследования, но нерегулярно и не соблюдали рекомендации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2026 году 390 тысяч рязанцев прошли диспансеризацию. У взрослых обнаружили 4 453 заболевания.

Среди них: