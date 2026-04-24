Умер ветеран рязанской журналистики, член Союза журналистов России Владимир Захаров. Об этом 23 апреля
Владимир Захаров скончался на 80-м году жизни.
Он родился в июле 1946 года в деревне Егорово Клепиковского района.
В 1969 году окончил Рязанский государственный педагогический институт и начал работать в областной молодежной газете «Рязанский комсомолец». Затем стал редактором журнала «Блокнот агитатора».
Также Владимир Захаров трудился в обкоме КПСС, в том числе в должности помощника первого секретаря партии. Курировал направление по связям с общественностью и СМИ в управлении сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Прощание с Владимиром Захаровым пройдет 24 апреля в часовне на Новогражданском (Сысоевском) кладбище.