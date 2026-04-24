Сотрудники Рязанской НПК написали Диктант Победы
Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») в рамках международной акции «Диктант Победы» провели свою историко-патриотическую акцию.

Диктант писали по книге, написанной журналистами о рязанцах, защищавших Брестскую крепость. Диктант провел публицист, краевед, журналист Николай Мальцев. Акция открыла серию мероприятий Рязанской НПК в честь Дня Великой Победы.

В тексте диктанта упоминается один из героев обороны крепости — рязанец Иван Зубачёв. В начале войны он был капитаном, заместителем по снабжению командира 44-го стрелкового полка, 42-й стрелковой дивизии. В ходе артиллерийского обстрела Иван Николаевич организовал грамотную оборону, вместе со своими бойцами мужественно сражаясь за каждый метр советской земли.

В 2026 году Рязанская НПК традиционно принимает активное участие в программе празднования Дня Великой Победы и проводит серию акций, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодежи. Среди них, высадка зеленых насаждений в рамках акции «Сад Победы», праздничный концерт, а также адресные поздравления ветеранов и передача подарков.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» является одним из основных поставщиков нефтепродуктов в Центральном федеральном округе. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.