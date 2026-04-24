Школа-интернат около Рязани станет детским домом

В Рязанской области переименуют учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства региона. Принято решение переименовать «Рыбновскую школу-интернат» в «Рыбновский детский дом» в целях реализации концепции совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.