С начала СВО от атак ВСУ погибли более 8 тыс. мирных граждан РФ

Посол по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 8 тысяч мирных граждан России погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года. По его словам, на Западе эту и другую подобную статистику игнорируют — в том числе при помощи чиновников ООН.

Об этом сообщает РИА Новости.

Посол по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 8 тысяч мирных граждан России погибли от атак ВСУ с февраля 2022 года. По его словам, на Западе эту и другую подобную статистику игнорируют — в том числе при помощи чиновников ООН.