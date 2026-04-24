Рязанскую область накроет еще один циклон

Рязанскую область накроет еще один циклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Синоптик отметил, что первый циклон накроет регионы центральной России в пятницу, а второй — с субботы по понедельник. Отмечается, что в этот период в регионах усилится ветер.

Тепло вернется в ЦФО к 30 апреля.