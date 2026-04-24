Рязанские отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений. Те, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, и круглосуточные будут работать в обычном режиме. В праздничные дни почтальоны не будут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями соцфонда. 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на час.

Рязанские отделения «Почты России» изменят график работы в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений. Те, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, и круглосуточные будут работать в обычном режиме.

В праздничные дни почтальоны не станут разносить отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями соцфонда.

30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на час.