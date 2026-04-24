Рязанке начислили долг за холодную воду в доме, в котором она не жила

Прокуратура Шиловского района защитила права местной жительницы. Женщина пожаловалась на необоснованные начисления за холодное водоснабжение. Выяснилось, что она не является собственником дома и не проживает в нём, но ресурсоснабжающая организация насчитала ей задолженность более 30 тысяч рублей на основании односторонне подписанных актов. Проверка прокуратуры показала, что законных оснований для начисления платы и отключения дома от системы водоснабжения нет. Руководителю МУП «ТЭС» объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

