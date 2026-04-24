«Рязаньэнерго» признано лидером среди сетевых компаний

В Рязанской энергетической сбытовой компании состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Надежный партнер». Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» стал лучшим в номинации «Предприятия, оказывающие услуги по передаче электрической энергии» по итогам работы за 2025 год.

Победу обеспечила открытость «Рязаньэнерго» к цифровому взаимодействию при передаче показаний и согласовании объемов полезного отпуска электроэнергии.

Награды победителям вручили первый заместитель министра строительного комплекса Рязанской области Юрий Кулешов, директор по реализации АО «ЭСК РусГидро» Вадим Волков и исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.

Подводя итоги торжественной церемонии, Светлана Волощук подчеркнула особую значимость ответственного партнерства для стабильности энергоснабжения региона и поблагодарила «Рязаньэнерго» за сотрудничество.