Рязанцы пожаловались на пьянки и горы мусора после открытия «Бристоля»

Жильцы дома № 28 по улице Октябрьская в микрорайоне Канищево обратились к властям с просьбой повлиять на ситуацию. После открытия по соседству магазина «Бристоль» под их окнами не прекращаются ночные пьянки. Очевидцы сообщили, что по ночам из-под окон раздаются крики, мат и звон бутылок. Утром двор завален мусором. Жильцы подъезда № 3 рассказали, что уже не раз выходили на уборку самостоятельно. Однако порядка хватает ровно на день.

По словам горожан, ЖЭУ «Молодежный» не исполняет обязанности по уборке территории и подъездов. На вызовы полиции реакции не последовало.