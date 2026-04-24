Рязанцев предупредили о непогоде
По данным синоптиков, утром 24 апреля на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможно налипание мокрого снега. Также ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 м/с.
Рязанцев предупредили о непогоде. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
