Рязанцам рассказали, как пройдут мероприятия ко Дню Победы

В Рязанской области готовятся к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вопросы организации обсудили на заседании областного оргкомитета «Победа», сообщил губернатор Павел Малков. Праздничные мероприятия запланированы во всех округах региона, а ключевые события традиционно пройдут в Рязани. Особое внимание уделят приведению в порядок мемориалов и воинских захоронений во всех населенных пунктах.

Также в рамках подготовки продолжается работа по сохранению исторической памяти: поисковые проекты, просветительские инициативы и выпуск новых изданий, в том числе книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.», посвященной жителям региона.

Отдельно губернатор подчеркнул, что в центре внимания остаются ветераны — им обеспечивают медицинское сопровождение и помощь в повседневных вопросах.

Фото: соцсети Павла Малкова.