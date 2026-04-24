Рязанца будут судить за аферу с соцвыплатами на 350 тысяч рублей

В Рязани направили в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. Фигурантом дела стал 32-летний местный житель. По версии следствия, в сентябре 2023 года он обратился в МФЦ с заявлением на получение социальной помощи для ведения предпринимательской деятельности. При подаче документов мужчина указал недостоверные сведения о своем материальном положении и незаконно получил 350 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.