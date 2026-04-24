Руководителей Роскомнадзора пытались убить, теракт предотвратила ФСБ

18 апреля руководителей Роскомнадзора пытались убить в Москве, теракт предотвратила ФСБ. Об этом 24 апреля сообщили в РИА Новости.

Со ссылкой на ФСБ уточняется, что задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавших в подготовке теракта. Они планировали подорвать взрывным устройством автомобиль.

Отмечается, что злоумышленников завербовали спецслужбы Украины через Telegram.

Главарь группы — москвич, он оказал вооруженное сопротивление, и был нейтрализован.

У готовивших теракт изъяли взрывное устройство массой 1 килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.