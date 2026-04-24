По словам юриста, работа в выходные и праздники оплачивается вдвое или дает право на отгул. Кроме того, привлечь к работе можно только после письменного уведомления. Отмечается, что статья 392 ТК РФ дает работнику три месяца на судебное обращение с того дня, когда он узнал о нарушении своих прав. Это касается и случаев неоплаты работы в выходной или праздник в двойном размере.

Россиянам напомнили, как оплачивается работа в праздники. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

