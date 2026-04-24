Родители выпускников из Рязани рассказали, куда планируют поступать их дети

Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 14% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности (12%). Третью строку заняли переводчики и лингвисты (10%). Далее следуют юристы и учителя (по 7%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%). Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления стали лидерами: 21% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (15%). Третье место заняла медицина (13%).

Родители выпускников из Рязани рассказали, куда планируют поступать их дети в 2026 году. Соответствующие данные 24 апреля привел SuperJob.

Среди родителей 9-классников 57% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди 11-классников — 10%. Поступать в вузы будут выпускники 66% рязанцев.

