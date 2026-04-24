Пьяный рязанец душил пожилую мать проводом от телефонной зарядки

По предварительной информации, 31-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. В день происшествия он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у 64-летней матери деньги. Хозяйка дома отказала и упрекнула сына в отсутствии постоянной работы. Мужчина разозлился, схватил телефонную зарядку и начал душить мать, чтобы она замолчала, отметили в УМВД. Пенсионерка вырвалась из рук злоумышленника и убежала. Затем обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Мужчину задержали.

В поселке Желтухинский Скопинского района пьяный сын душил пожилую мать проводом от телефонной зарядки. Об этом сообщили 24 апреля в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации, 31-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. В день происшествия он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у 64-летней матери деньги. Хозяйка дома отказала и упрекнула сына в отсутствии постоянной работы.

Мужчина разозлился, схватил телефонную зарядку и начал душить мать, чтобы она замолчала, отметили в УМВД. Пенсионерка вырвалась из рук злоумышленника и убежала. Затем обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, по которой грозит до двух лет тюрьмы. Мужчину задержали.