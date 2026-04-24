Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
2 419
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
1 864
Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
14 апреля 14:30
1 360
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
3 623
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Павел Малков: Подвиг чернобыльцев знают и помнят
«Ликвидаторы проявили невероятное мужество и отвагу. Все работали на грани жизни и смерти, уровень радиации зашкаливал. 40 лет назад не было таких возможностей, технологий, как есть сейчас. Но делалось все, чтобы последствия катастрофы минимизировать. Ликвидаторы приняли на себя этот удар и заплатили очень высокую цену. Это настоящий подвиг. Мы будем помнить труд и старания каждого. Если бы не ликвидаторы, то масштабы последствий аварии были бы несопоставимо больше. Они защитили нашу страну от большой беды, а по сути, защитили значительную часть планеты. Подвиг чернобыльцев знают и помнят в нашем обществе», — сказал Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на памятном собрании, посвященном 40-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, руководители региональных министерств и ведомств, областной Думы, администрации города Рязани, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, представители общественных организаций, студенты.

Губернатор Павел Малков отметил огромное значение подвига участников ликвидации последствий аварии на атомной электростанции, среди которых было 2500 жителей Рязанской области.

«Ликвидаторы проявили невероятное мужество и отвагу. Все работали на грани жизни и смерти, уровень радиации зашкаливал. 40 лет назад не было таких возможностей, технологий, как есть сейчас. Но делалось все, чтобы последствия катастрофы минимизировать. Ликвидаторы приняли на себя этот удар и заплатили очень высокую цену. Это настоящий подвиг. Мы будем помнить труд и старания каждого. Если бы не ликвидаторы, то масштабы последствий аварии были бы несопоставимо больше. Они защитили нашу страну от большой беды, а по сути, защитили значительную часть планеты. Подвиг чернобыльцев знают и помнят в нашем обществе», — сказал Павел Малков.

Глава региона подчеркнул важность оказания чернобыльцам всей необходимой поддержки, социальной и медицинской помощи, отметив, что в Рязанской области такая система работает. Выстроено эффективное взаимодействие с областным Союзом «Чернобыль», которое и в дальнейшем планируется развивать.

Павел Малков вручил участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, представителям Союза «Чернобыль» знак Губернатора «За усердие». Председатель Правления Рязанской областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль», член общественной палаты региона Виктор Боборыкин отмечен почетным знаком Губернатора «Почет и слава». В рамках мероприятия прозвучали рассказы о земляках-ликвидаторах Чернобыльской аварии, выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр, другие творческие коллективы и сольные исполнители региона.