Павел Малков: Мы все должны помнить, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков сказал об этом, приветствуя участников Международной исторической акции «Диктант Победы» в Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина.

Международная историческая акция «Диктант Победы» приурочена к 81 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году она проходит в восьмой раз. Ключевая тема проекта — 130-летие со дня рождения Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Организаторы также включили тестовые задания, посвященные 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Отдельный блок вопросов связан с событиями специальной военной операции.

В Рязанской области в рамках акции работает более 300 площадок во всех муниципальных образованиях, ключевая — в РГУ имени С. А. Есенина. Диктант Победы там писали студенты, представители общественных организаций, а также заслуженный юрист РФ, куратор социального проекта «СберПраво» Лиана Пепеляева, председатель комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам Сергей Пупков, проректор по образовательной деятельности вуза Ольга Щетинкина.

Губернатор Павел Малков, приветствуя собравшихся, подчеркнул, что Рязанская область является одним из самых активных участников акции «Диктант Победы», мероприятия которой реализуются при поддержке партии «Единая Россия» и Российского общества «Знание». «Мы все должны помнить, какой ценой нашей стране досталась Победа в Великой Отечественной войне, что пришлось преодолеть народу ради свободы и права на мир. И сегодня ратные традиции героев продолжают участники специальной военной операции. Нас всех объединяет любовь к Родине, она дает нам силы, а потому Победа обязательно будет за нами!» — подчеркнул глава региона.

Павел Малков также отметил, что в регионе на площадках «Диктанта Победы» проходит акция «Письмо герою», в ходе которой все желающие могут написать теплые слова поддержки защитникам Отечества.