Опубликована афиша мероприятий на выходные в рязанском ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба «Марко Молла».

В субботу, 25 апреля, в «Марко Молл» состоится открытие креативной площадки «Модный дом — кузница брендов». Пространство предназначено для творческих людей: дизайнеров, художников, стилистов, фотографов — всех, кто связан с креативной индустрией. На площадке рязанцы смогут создать коллаборации с другими брендами и мастерами индустрии, а также провести собственную выставку, модный показ, мастер‑класс или познакомиться с работами других участников «Модного дома».

Афиша открытия пространства:

25 апреля с 15:00: «Зазеркалье» — двенадцать модных показов от локальных дизайнеров, ярмарка работ мастеров, много живой музыки и выступления танцоров и артистов.

26 апреля: мастер‑классы, выставки и живое общение с коллегами по творческому цеху.

Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

25-26 апреля в ТЦ пройдет форум «Жить здесь». С 12:00-до 20:00 в «Марко Молл» будет работать двухдневный городской форум «Жить здесь», организованный «Кузницей брендов». В афише форума: лайфхаки и полезные лекционный контент, дизайнерские показы и творческие мастер‑классы. Подробная программа — на сайте .

Место проведения: помещение напротив магазина Zarina. Вход — свободный. Возрастное ограничение 0+.

26 апреля в торговом центре состоится «Звёздное шоу с блогерами». С 15:00- до 17:00 гости мероприятия смогут пообщаться с гуру подростковой блогосферы и увидят живые выступления:

Лизы Эрбэкс (Licarbx);

Белоснежной (belosnejnayaalina);

Кристи Кристал (Kristi.Krystal);

Элис Ти (alisat_life);

Стеши Коваленко (stesha_kovalenk);

Ульянки Кузнецовой (ulian_nka);

Дани Хайп (danya.hype.family);

Устины (ustina_sergeeva);

Zлатамиры (zlatamira_elenamakarova).

Вход — свободный. Место проведения: фудкорт «Марко Молл». Возрастное ограничение 0+.

25-26 апреля, с 10:00 до 19:00, в «Марко Молл» пройдет выставка «Рязанский котапрель». Нынешний форум соберет на своей площадке самые разные породы кошек. Экстерьер животных будут оценивать профессиональные эксперты. По результатам таких состязаний породистым кошкам будут присвоены заслуженные баллы и титулы.

Место расположения выставки: в помещении у входа № 1 (напротив ресторана «Сковорода»). Возрастное ограничение: 0+.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого— 300 рублей. А если на входе сказать пароль «Взрослые как дети», билет обойдется по стоимости детского (от 7 до 17 лет) — 150 рублей; дети до 6 лет (включительно) — бесплатно. 50% скидка предусмотрена пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и участникам СВО.