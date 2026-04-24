Онколог заявил, что недосып и усталость повышают риск развития рака

По словам врача, длительный недосып и хроническая усталость не вызывают рак напрямую, но могут повышать риск его развития. Эти факторы ослабляют иммунитет, провоцируют избыточную выработку кортизола и нарушают циркадные ритмы — в результате снижается способность организма противостоять злокачественным клеткам. Дмитрий Мироненко уточнил, что если спать менее шести часов в сутки длительное время, то повышается риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака. Для профилактики онкозаболеваний врач рекомендовал вести здоровый образ жизни и соблюдать баланс труда и отдыха.

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко заявил, что недосып и усталость повышают риск развития рака. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам эксперта, длительный недосып и хроническая усталость не вызывают рак напрямую, но могут повышать риск его развития. Эти факторы ослабляют иммунитет, провоцируют избыточную выработку кортизола и нарушают циркадные ритмы — в результате снижается способность организма противостоять злокачественным клеткам.

Дмитрий Мироненко уточнил, что если спать менее шести часов в сутки длительное время, то повышается риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака.

Для профилактики онкозаболеваний врач рекомендовал вести здоровый образ жизни и соблюдать баланс труда и отдыха.